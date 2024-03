Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, Höchstwerte 12 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils wolkig, teils freundlich; südlich der Donau länger sonnig. Höchstwerte 12 bis 18 Grad. In der Nacht klar oder locker bewölkt, in Nordbayern zum Morgen hin Regen. Um 7 Grad. Am Wochenende oft bewölkt mit gebietsweise Regen, in den Bergen Schnee möglich. Oft sehr lebhafter Wind. Die Werte sinken auf 3 bis 9 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.03.2024 10:45 Uhr