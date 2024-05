Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, gebietsweise Regen; 15 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute wechselnd bewölkt, ab und zu sonnig. Gebietsweise Schauer, vor allem in Schwaben und in Nordbayern. Höchstwerte 15 bis 21 Grad. Morgen anfangs im Süden noch länger sonnig, sonst von Westen her teils gewittrige Regenfälle. Dienstag und Mittwoch meist bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte morgen 16 bis 23, dann nur noch 12 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 05.05.2024 05:00 Uhr