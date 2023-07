Meldungsarchiv - 01.07.2023 15:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils sonnig, teils bewölkt. In Unterfranken kann es Schauer geben. Höchstwerte 21 bis 26 Grad. In der Nacht wechselhaft mit schauerartigen Regenfällen. Tiefsttemperaturen 16 bis 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Von morgen bis Dienstag wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein. Vereinzelt Schauer. Höchstwerte zwischen 22 und 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.07.2023 15:15 Uhr