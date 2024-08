Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: In Franken und Teilen der Oberpfalz recht freundlich. Sonst wechselhaft und gebietsweise Regen bei 23 bis 29 Grad. Für den Alpenrand gibt es aktuell eine Warnung vor Gewittern und Starkregen. Auch in der Nacht teilweise nass bei Tiefstwerten um 17 Grad. Morgen bewölkt und regnerisch. Am Montag nur im Süden noch Schauer. Am Dienstag meist sonnig. Nachmittagstemperaturen zwischen 18 und 24 Grad, am Dienstag wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 14:30 Uhr