Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachts im Süden zunehmend klar, im Norden wechselnd bewölkt und gelegentlich Regen. Tiefsttemperaturen 10 bis 3 Grad. Heute am Tag und morgen weiter teils sonnig, teils bewölkt, im Norden auch Regen. Am Dienstag in ganz Bayern trüb und regnerisch. Nächtliche Tiefstwerte 11 bis 4 Grad; Tageshöchsttemperaturen zunächst 13 bis 20, am Dienstag nur noch 9 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 22:00 Uhr