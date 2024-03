Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Wenn sich der Nebel verzogen hat ist es freundlich und meist trocken bei Höchstwerten zwischen 11 und 16 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen überwiegend freundlich. Am Donnerstag mehr Wolken und einzelne Schauer, an den Alpen regnerisch. Am Freitag wieder meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 11:00 Uhr