Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei minus 3 bis plus 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst bewölkt und im Süden vereinzelt Schnee. Später lockert es auf mit sonnigen Abschnitten bei minus drei bis plus ein Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen viel Sonnenschein. Am Sonntag teils freundlich, teils bewölkt. Am Montag mehr Wolken, später Regen. Tageshöchsttemperaturen zunächst minus 2 bis plus 4, am Montag 4 bis 9 Grad. In den Nächten 0 bis minus 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2024 10:00 Uhr