Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei maxmal 10 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils wolkig, teils freundlich. Ganz im Westen sowie an den Alpen auch länger sonnig. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten um 2 Grad. Die Aussichten bis Dienstag Morgen nach Frühnebel viel Sonne bei 13 bis 17 Grad. Am Montag teils freundlich, teils bewölkt und wieder etwas kühler. Am Dienstag stark bewölkt und örtlich Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2024 12:00 Uhr