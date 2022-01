Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei maximal 3 bis 8 Grad

Tief "Nadia" führt zu Verkehrsbehinderungen und Sturmfluten

Hamburg: Das Sturmtief "Nadia" hat im Norden Deutschlands zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und Sturmfluten geführt. Ein Mensch ist ums Leben gekommen, als im brandenburgischen Beelitz ein Wahlplakat umkippte, in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern gab es zwei Schwerverletzte. Für die Hallig Hooge im Kreis Nordfriesland meldete der Deutsche Wetterdienst Wind-Spitzengeschwindigkeiten von 127 Kilometern pro Stunde. Noch bis zum späten Nachmittag soll es zu Sturmböen kommen, an der deutschen Nordseeküste wird außerdem mit weiteren Sturmfluten gerechnet. Die Bahn rechnet weiterhin mit Verspätungen und Zugausfällen, der Fernverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen musste zeitweise unterbrochen werden. In Berlin rief die Feuerwehr am Morgen den Ausnahmezustand aus und bat die Bürger, bei Sturm und Gewitter im Haus zu bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2022 14:00 Uhr