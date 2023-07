Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei maximal 21 bis 25 Grad.

Kurzmeldung ein/ausklappen Frankreich erlebt die fünfte Krawallnacht in Folge

Paris: In Frankreich ist es auch in der vergangenen Nacht in mehreren Städten zu massiven Ausschreitungen gekommen. Landesweit wurden mindestens 427 Menschen laut Innenminister Darmanin festgenommen. Der Pariser Champs Élysées wurde von einem großen Polizeiaufgebot unter Einsatz von Tränengas geräumt. In Lyon und Nizza kam es erneut zu Plünderungen. Nachdem in Marseille eine Waffenkammer geplündert worden war, rückte die Polizei dort mit gepanzerten Fahrzeugen, Hubschraubern und Spezialtruppen aus. Die Lage sei angespannt, aber unter Kontrolle, hieß es von der dortigen Stadtverwaltung. Premierministerin Borne lobte die Einsatzkräfte. Angesichts der Gewalttätigkeiten zeigten sie beispielhaften Mut, schrieb sie auf Twitter. Auslöser der Unruhen war der Tod eines Jugendlichen vor einigen Tagen. Er war bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen worden. Angesichts der dramatischen Lage in Frankreich hat Präsident Macron seinen Staatsbesuch in Deutschland abgesagt.

