Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei maximal 20 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Schauer möglich, am ehesten in Bergnähe. Die Höchstwerte steigen auf 20 bis 23 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen Sonne und Wolken, später örtlich Schauer und Gewitter. Dienstag und Mittwoch oft freundlich. Höchstwerte morgen 20 bis 26, danach 23 bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 06:00 Uhr