Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei maximal 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Osten ab und zu Sonne. Sonst stark bewölkt und im Westen sowie an den Alpen teils länger Regen. Höchstwerte 9 bis 13 Grad. In der Nacht lässt der Regen nach, Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen Sonne und Wolken. Am Mittwoch überwiegend sonniges Wetter. Höchsttemperaturen bis 18, Tiefstwerte bis 1 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2024 12:00 Uhr