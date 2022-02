Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei höchstens 6 bis 13 Grad

Kulturstaatsministerin Roth nennt Berlinale ein wichtiges Signal

München: Kulturstaatsministerin Roth hat die heute startende Berlinale mit internationalen Gästen und Publikum verteidigt. Im BR sagte Roth, es sei ein ganz wichtiges Signal an den Film, an das Kino, an das Publikum und die Kulturnation Deutschland, dass man sich nicht von Corona unterkriegen lasse. Kunst und Kultur seien ein Grundnahrungsmittel in unserer Demokratie. - Am Abend wird die Berlinale mit einer Gala in der Hauptstadt eröffnet. In den kommenden zehn Tagen werden mehr als 250 Filme aus fast 70 Ländern zu sehen sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2022 06:00 Uhr