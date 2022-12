Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei höchstens -4 bis 0 Grad.

Kurzmeldung ein/ausklappen FDP-Vize Vogel wirbt für eigene Radwege durch die Städte

Berlin: Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Vogel wirbt für eine bessere Trennung von Auto- und Radverkehr in den Städten. Im Berliner "Tagesspiegel" sagte Vogel, Fahrradwege seien viel zu lange - so wörtlich - "an die Straße gepresst oder über Bürgersteige geführt worden". Eine Folge davon seien Unfälle. Der FDP-Politiker schlägt vor, stattdessen eigene Radlspuren durch die Städte zu bauen, auf denen man sicher fahren kann. Wenn man weniger Autos in den Städten wolle, so Vogel, brauche es bessere Alternativen - durch das Fahrrad, aber auch durch Busse, Bahnen und Leihautos. Andererseits müsse man die Realität auf dem Land sehen: Dort könnten die Menschen nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2022 11:00 Uhr