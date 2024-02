Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 9 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich, im Osten und Südosten auch sonnig. Ganz im Westen einzelne Schauer. 9 bis 13 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 2 Grad. In den nächsten Tagen überwiegend bewölkt und gelegentlich Regen mit Höchstwerten zwischen 5 und 11 Grad, am Donnerstag 10 bis 14 Grad. In den Nächten Tiefstwerte bis 0 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 11:45 Uhr