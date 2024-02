Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 8 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Tagsüber Sonne und Wolken, dabei in Südbayern am häufigsten Sonne. Gegen Abend zieht es von Westen her zu. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 15 Grad. In der kommenden Nacht örtlich Regen. Tiefstwerte um 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Freitag oft bewölkt und zeitweise Regen, vor allem in Franken starker Wind. Am Samstag sind auch kurze sonnige Abschnitte möglich. Es wird wieder kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 06:00 Uhr