Nachrichtenarchiv - 04.02.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 7 bis 12 Grad. Ab dem Nachmittag zunehmend bewölkt. In der Nacht gebietsweise etwas Regen; Tiefstwerte um 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Samstag im Süden leichter Föhn und immer wieder Sonne. Im Norden meist bewölkt und gelegentlich Regen. Maximal zwei bis 14 Grad. Am Sonntag etwas kühler und trüb mit Regen, im Nordosten Schneeregen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2021 13:00 Uhr