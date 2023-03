Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 4 bis 9 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Frauen in Europa bekommen immer später ihre erstes Kind

Wiesbaden: Frauen bekommen immer später ihr erstes Kind. EU-weit lag das Durchschnittsalter im Jahr 2021 bei knapp unter 30 Jahren. Zugrunde liegen Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat. In Deutschland waren die Frauen im Schnitt knapp über 30 Jahre alt, als sie zum ersten Mal Mutter wurden. Am ältesten waren die Frauen in Spanien und Italien , am jüngsten in Bulgarien und Rumänien. Im Schnitt bekommen Frauen in der EU 1,53 Kinder; in Deutschland sind es 1,58 Kinder.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 28.03.2023 13:00 Uhr