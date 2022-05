Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 21 bis 27 Grad

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein und lebhaftem Wind. Später vor allem an den Alpen örtlich Schauer und Gewitter. Höchstwerte 21 bis 27 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar bei Tiefstwerten um 12 Grad. Morgen ganz im Norden überwiegend sonnig; sonst Sonne und Wolken, in Süden auch Regen. Am Wochenende anfangs an den Alpen noch leichte Schauer- und Gewitterneigung, sonst sonnig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2022 09:45 Uhr