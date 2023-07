Meldungsarchiv - 02.07.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein bei lebhaftem Wind. Höchstwerte 20 bis 26 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils länger klar, Abkühlung auf 16 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils länger sonnigen Abschnitten. Mitunter Regenfälle, besonders am Mittwoch. Tageshöchstwerte zwischen 21 und 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2023 16:00 Uhr