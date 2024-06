Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 20 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken wechseln sich ab; im Westen und in Alpennähe teils gewittrige Regenfälle. Höchstwerte zwischen 20 und 23 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt. Vor allem im Süden Regen, die Temperaturen sinken bis auf 13 Grad. Morgen immer wieder bewölkt, teilweise mit sonnigen Abschnitten. Vereinzelt sind Schauer oder Gewitter möglich. Ab Montag wieder freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 10:00 Uhr