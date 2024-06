Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 19 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, ab dem Nachmittag dann einzelne Schauer und örtlich kräftige Gewitter. Höchstwerte 19 bis 26 Grad. In der Nacht wechselhaft bei Tiefstwerten um 12 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Im Norden meist freundlich, in der Südhälfte dagegen unbeständig mit einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern. Höchsttemperaturen bis 25 Grad.

