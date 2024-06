Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 19 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken im Wechsel. Vereinzelt noch Regen. Ab dem Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad. In der Nacht in Alpennähe teils länger anhaltender Regen, im Norden teilweise aufklarend bei Tieftswerten um 13 Grad. Morgen an den Alpen noch etwas Regen, ansonsten meist trocken bei bis zu 23 Grad. Ab Montag zunehmend freundlich bei bis zu 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2024 06:00 Uhr