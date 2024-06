Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 19 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: nur an den Alpen noch ganz vereinzelt Schauer, sonst wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei 19 bis 23 Grad; vor allem zum Abend hin öfter sonnig. In der Nacht trocken bei Tiefstwerten um 11 Grad. In den kommenden Tagen meist Sonne und Wolken, zwischendurch kann es aber auch wieder Schauer und Gewitter geben. Maximal 18 bis 26 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2024 11:45 Uhr