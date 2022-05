Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 18 bis 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 26.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, im Süden auch länger sonnig, im Norden vereinzelt etwas Regen. Windig bei 18 bis 23 Grad. Kommende Nacht meist klar, Abkühlung auf 13 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen weiterhin freundlich mit Wolken und teils länger Sonnenschein, höchstens vereinzelt Schauer. Morgen 17 bis 23 Grad, am Wochenende kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2022 06:00 Uhr