Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 18 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein. 18 bis 22 Grad. In der Nacht sternenklar, örtlich kann sich bis zum Morgen Nebel bilden. Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 6 Grad. In den nächsten Tagen nach teils zögernder Nebelauflösung meist sonnig. Ab Dienstag Nachmittag zunehmende Schauerneigung bei 21 bis 28 Grad. In den Nächten Abkühlung auf 14 bis 7 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2023 15:15 Uhr