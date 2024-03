Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es tagsüber bewölkt, teilweise länger sonnig bei 16 bis 22 Grad. Ab dem späten Nachmittag kann es aber auch ganz vereinzelt Schauer geben. Morgen und in den nächsten Tagen bleibt es windig und wechselhaft bei Tageshöchstwerten zwischen 9 und 17 Grad. Gelegentlich kommt es zu schauerartigen Regenfällen. Ab Dienstag wird es vor allem in Südbayern wieder freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2024 06:00 Uhr