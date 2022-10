Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 16 bis 21 Grad

Staatsschutz ermittelt nach Wurfattacke auf Synagoge

Hannover: Nach der Wurfattacke auf die Synagoge in der niedersächsischen Landeshauptstadt gestern Abend ermittelt der Staatsschutz. Das hat die Polizei mitgeteilt. Während des Gottesdienstes am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur hatten Unbekannte einen Stein oder harten Gegenstand durch ein Fenster an der Frauenempore geworfen. In der Synagoge hielten sich zu diesem Zeitpunkt etwa 150 bis 200 Menschen auf. Das Fenster ging zu Bruch, verletzt wurde niemand. Die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland verurteilte den Angriff. Es sei schockierend und traurig zugleich. Der niedersächsische evangelische Landesbischof Meister sagte, es sei unerträglich, dass Jüdinnen und Juden in der Ausübung ihrer religiösen Praxis bedroht werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.10.2022 10:45 Uhr