Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 15 bis 20 Grad

Austin sagt Ukraine in Ramstein weitere Unterstützung zu

Ramstein: Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz sind Vertreter der Nato-Staaten und weiterer Ukraine-Unterstützer zusammengekommen. Die Ukraine-Kontaktgruppe will Bilanz der bisherigen militärischen Unterstützung des Landes ziehen und darüber beraten, ob die bisherigen Waffenlieferungen für die von Kiew geplante Frühjahrsoffensive ausreichen. US-Verteidigungsminister Austin sagte zum Auftakt, es gehe darum, die Gemeinsamkeit und die Entschiedenheit zu bekräftigen. Die Kontaktgruppe basiere auf einer moralischen Klarheit - man erkenne den Krieg als das an, was er wirklich sei: ein unprovozierter Akt der Aggression gegen einen friedlichen, demokratischen Staat. Die Ukraine habe mutig gekämpft, um ihre Freiheit zu verteidigen, so Austin. Und die Unterstützung für das Land sei nicht gewichen. 55 Milliarden Dollar habe das Land bisher bekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2023 10:45 Uhr