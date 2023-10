Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 15-21 Grad

Das Wetter in Bayern: Jetzt am Nachmittag wechseln sich Wolken und Sonne ab bei Höchstwerten zwischen 15 und 21 Grad. In der Nacht dann 9 bis 4 Grad. Auch in den nächsten Tagen bleibt es freundlich und es wird teilweise noch etwas wärmer: 15 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 15:00 Uhr