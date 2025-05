Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 14 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken wechsen sich ab, im Lauf des Tages kann es am Alpenrand in Oberbayern einzelne Schauer geben. Ab dem Nachmittag kommen von Westen immer mehr Wolken und am Abend regnet es westlich des Spessarts. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 19 Grad. Die Nacht wird regnerisch bei Tiefstwerten von 12 bis 4 Grad. Morgen am Sonntag bleibt es trüb.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 06:00 Uhr