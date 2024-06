Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, bei 14 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden und am Bodensee Sonne und Wolken. Sonst überwiegend bewölkt mit etwas Regen. Höchstwerte: 14 bis 19 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, an den Alpen gelegentlich Regen. Tiefstwerte um 8 Grad. Die Aussichten: Morgen sowie am Freitag und Samstag teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern, am Samstag sind auch Gewitter möglich. Höchstwerte 16 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 07:00 Uhr