Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 13 bis 16 Grad.

Nachrichtenarchiv - 03.10.2022 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei 13 bis 16 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar; zum frühen Morgen örtlich neblig. Tiefstwerte bis 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen, Mittwoch und Donnerstag nach Auflösung örtlicher Nebelfelder oft recht freundliches Wetter. Tiefstwerte nachts bis 4 Grad und Tageshöchstwerte zwischen 14 und 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2022 15:15 Uhr