Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 12 bis 19 Grad.

Das Wetter in Bayern: Es ist wechselnd bewölkt, im Südosten scheint auch länger die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 19 Grad. Kommende Nacht gebietsweise Regen bei Tiefstwerten um 6 Grad. Morgen viele Wolken und vor allem im Süden regnet es. Am Sonntag gibt's Sonne und Wolken im Wechsel. Am Montag wieder meist trüb und zeitweise Regen. Höchstwerte: 7 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 15:00 Uhr