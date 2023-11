Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 11 bis 17 Grad. In der Nacht Temperaturrückgang auf 8 bis 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen anfangs im Osten noch sonnige Abschnitte, sonst Regenfälle. Am Freitag bewölkt und gebietsweise Regen. Am Samstag wieder freundlicher. Tageshöchstwerte 7 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2023 15:00 Uhr