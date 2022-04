Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 11 bis 17 Grad.

Linken-Chefin Wissler kündigt Aufklärung von Sexismusvorwürfen an

Berlin: Linken-Bundesschefin Wissler hat angekündigt, die Verdachtsfälle von Sexismus in ihrer Partei so gut wie möglich aufzuarbeiten. Vor Beginn der zweitägigen Beratungen des Parteivorstands trat Wissler Spekulationen über Rücktrittspläne entgegen. Sie wolle die Partei zusammen mit dem gesamten Vorstand durch die schwierige Zeit führen und den Parteitag Ende Juni in Erfurt vorbereiten. Es war das erste Mal, dass die Linken-Chefin sich äußerte, seit am vergangenen Wochenende Vorwürfe unter anderem gegen Mitglieder des hessischen Landesverbands der Linken wegen sexueller Übergriffe bekannt geworden waren. Einer der Beschuldigten ist auch Wisslers ehemaliger Lebensgefährte. Den Vorwurf, sie habe Vorfälle vertuschen wollen, wies Wissler zurück. Co-Bundeschefin Hennig-Wellsow war am Mittwoch überraschend zurückgetreten. Als Gründe nannte sie private Angelegenheiten, aber auch den Zustand der Partei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2022 13:00 Uhr