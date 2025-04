Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonne und gelegentlich Wolken, vor allem im Osten. Am Nachmittag setzt sich fast überall die Sonne durch - bei Höchstwerten von 11 bis 17 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf +6 bis -2 Grad. Bis Sonntagmittag ist es dann weiter sonnig und trocken. Ab dann sind Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte morgen bis 21, am Wochenende bis 24 Grad.

