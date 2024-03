Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 10 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: überwiegend freundlich mit Sonne und Wolken bei maximal 10 bis 14 Grad. Nur nördlich des Mains sowie am östlichen Alpenrand stärker bewölkt. Teils lebhafter Wind. In der Nacht kann es an den Alpen etwas regnen bei Tiefstwerten um 4 Grad. Morgen und am Mittwoch etwas kühler, dazu viele Wolken und gelegentlich Regen, am Donnerstag wieder freundlicher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2024 14:00 Uhr