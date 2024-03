Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten bei höchstens 9 bis 14 Grad. In der Nacht kann es an den Alpen etwas regnen. Morgen stark bewölkt und Regen, vor allem im Westen und Süden Bayerns. Am Dienstag wird es freundlicher. Am Mittwoch überwiegend sonnig. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2024 10:00 Uhr