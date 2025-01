Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, 4 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Gegen Abend zunächst freundlich, später mehr Wolken aber meist trocken. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. In der Nacht von Unterfranken leichter Regen, der im Südosten auch gefrieren kann. Tiefstwerte +2 und -3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bewölkt mit etwas Regen oder Schnee, am Wochenende im Alpenvorland länger trüb, sonst häufig Sonne. Höchstwerte 0 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 15:00 Uhr