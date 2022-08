Nachrichtenarchiv - 15.08.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken. Vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 23 bis 28 Grad. In der Nacht Abkühlung auf um die 14 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Morgen und am Mittwoch wieder sehr sonnig. Am Donnerstag wechselhafter. Tageshöchstwerte zwischen 22 und 33 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2022 10:15 Uhr