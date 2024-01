Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, 2 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es teils freundlich, teils bewölkt und zunächst vielerorts trocken, zum Abend setzt an den Alpen Regen ein. Am Wochenende herrscht trübes Wetter und es kommt zu Regenfällen, die zum Sonntag mehr und mehr in Schnee übergehen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen erst bei 2 bis 9, am Sonntag nur noch zwischen -3 und +2 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.01.2024 19:30 Uhr