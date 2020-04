Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, 19 bis 25 Grad

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute gibt es einen freundlichen Mix aus viel Sonne und meist nur lockeren oder dünnen Wolken. Es bleibt weitestgehend trocken, maximal 19 bis 25 Grad. Am Wochenende kann es bei Sonne und Wolken lokal zu Schauern und Gewittern kommen. Am Montag sonnig. Morgen erreichen die Höchsttemperaturen 18 bis 24 Grad, bis Montag wird es kühler, maximal 13 bis 19 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 06:00 Uhr