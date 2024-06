Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, 15 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden sowie am Bodensee Sonne und Wolken. Sonst überwiegend bewölkt mit etwas Regen. Temperaturanstieg auf 15 bis 19 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, an den Alpen gelegentlich Regen. Tiefstwerte um 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen sowie am Freitag und Samstag teils sonnig, teils bewölkt mit vereinzelten Schauern, am Samstag sind auch Gewitter möglich. Tageshöchstwerte 17 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 06:00 Uhr