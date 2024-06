Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, 15 bis 19 Grad.

Das Wetter in Bayern: Im Norden sowie am Bodensee Sonne und Wolken. Sonst überwiegend bewölkt und am Vormittag von den Alpen bis zum Passauer Land etwas Regen. Höchstwerte 15 bis 19 Grad. Morgen sowie am Freitag und Samstag weiterhin teils sonnig, teils bewölkt. Zunächst nur ganz vereinzelte Schauer, am Samstag mehr Schauer und Gewitter. Höchstwerte 17 bis 23 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2024 04:00 Uhr