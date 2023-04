Meldungsarchiv - 30.04.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, im Norden vor allem am Vormittag länger sonnig. Höchsttemperaturen 13 bis 19 Grad. Nachts klar oder leicht bewölkt. Später im Südwesten Regen. Tiefstwerte um 7 Grad. - Morgen und am Dienstag teils freundlich, teils bewölkt und gebietsweise Regen. Am Mittwoch meist trocken und vielerorts mehr Sonne als Wolken. Wenig Temperaturänderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2023 06:00 Uhr