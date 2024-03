Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, 11 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Nebelauflösung heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Schauer gibt es nur vereinzelt. Höchstwerte 11 bis 16 Grad. In der Nacht kühlt es ab bis auf 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen überwiegend freundlich, am Donnerstag einzelne Schauer. Am Freitag mehr Sonne als Wolken. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 06:00 Uhr