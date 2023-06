Meldungsarchiv - 21.06.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 26 bis 32 Grad, von Westen her Schauer und teils kräftige Gewitter - aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst für den Südwesten Bayerns vor Unwettern. In der Nacht noch einzelne Schauer und Gewitter. Tiefstwerte um 16 Grad. Morgen und übermorgen ähnlich wie heute. Am Samstag dann vielerorts freundlich und meist trocken. Höchstwerte morgen bis 34, von Freitag an 17 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2023 11:00 Uhr