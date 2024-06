Das Wetter in Bayern: Sonne und Quellwolken, maximal 19 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Sonne und Quellwolken, zum Abend hin meist klar. Nur an den Alpen sind vereinzelt Schauer möglich. Die Höchstwerte bei 19 bis 23 Grad. In der Nacht meist trocken bei 14 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Von morgen bis Freitag teils wolkig, teils sonnig. Örtlich Schauer und Gewitter. Es wird wärmer bei maximal 18 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2024 15:00 Uhr