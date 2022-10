Das Wetter in Bayern: Sonne und Nebel bei 17 bis 22 Grad

Bayerische Metall-Arbeitgeber legen erstes Angebot vor

Augsburg: In den Tarifverhandlungen für die bayerische Metall- und Elektroindustrie haben die Arbeitgeber eine Einmalzahlung von 3.000 Euro und eine unbezifferte Erhöhung der Gehaltstabellen angeboten. Gleichzeitig wies Verhandlungsführerin Renkhoff-Mücke die Forderung der IG Metall zurück. Die Gewerkschaft verlangt ein Plus von acht Prozent für eine Laufzeit von 12 Monaten. In diesem Zeitraum werde es kein Wachstum geben, das verteilt werden könne, sagte Renkhoff-Mücke. Hingegen ergäben sich bei einer Laufzeit von 30 Monaten Spielräume für eine tabellenwirksame Entgelterhöhung. In Augsburg findet heute die dritte Verhandlungsrunde statt. Laut dem Arbeitgeber-Dachverband Gesamtmetall wird das Angebot auch in anderen Tarifbezirken vorgelegt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2022 13:15 Uhr